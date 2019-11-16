الحشد يرصد تحركات

2019/11/16 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف القيادي في الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، اليوم السبت، عن تحركات "غريبة ومريبة" لقيادات داعش وعوائلهم على الحدود العرقية السورية.

وقال الكرعاوي في

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