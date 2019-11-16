نينوى تستعد لترميم المناطق الأثرية في الجانب الأيسر

2019/11/16 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/ شروق ماهر

تستعدُ محافظة نينوى، لترميم المناطق الاثرية في ايسر الموصل مع تحويل اراض متروكة الى مناطق تجارية، عبر تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.

وافاد المحافظ منصور المرعيد في تصريح خاص لـ"الصباح"، بأن "المحافظة بصدد وضع خطط مدروسة لتحويل الاراضي المتروكة الى مناطق تجارية عبر انشاء مشاريع حيوية، كالشريط الممتد من حي المثنى الى منطقة باب شمس"، مشيرا الى ان "تلك الاراضي حاليا مليئة بالنفايات والانقاض وبحاجة الى جهود كبيرة".

وكشف عن "وجود تصاميم لترميم المناطق الاثرية في أيسر الموصل لاظهارها بالشكل الأمثل".



من جانب اخر، بحث المرعيد مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والماء والزراعة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات ازدياد الكثافة السكانية".

وقال، ان :"اللجنة الدولية نفذت عددا من الانشطة والفعاليات كما دربت الملاكات الصحية في مجال تأهيل الاطراف الصناعية في المحافظة، كاشفا في الوقت نفسه، عن تقديم عروض لتطوير نهر الخوصر والمدينة الصناعية الثالثة".

ويرى المحافظ أن "المشاريع خصوصا في الجانب الايمن تحتاج الى جهود كبيرة، لافتا في الوقت عينه الى "اهمية اقرار مشاريع تنموية للنازحين العائدين واستيعاب العاطلين عن العمل في المحافظة".

الى ذلك، باشرت ملاكات قسم الصيانة التابع الى مديرية الطرق والجسور في المحافظة، اعمال الصيانة الطارئة للحفر والمطبات لطريق (موصل- اربيل ).

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