المرجعية: المتظاهرون لم يجدوا غير الاحتجاجات طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم ولن يتراجعوا

2019/11/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشود كبيرة توافدت على ساحة التحرير والطيران بعد خطبتها..القوى الحاكمة جعلت الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وبعضهم يتغاضى عن فساد البعض الآخر بغداد ـ الصباح الجديد: غصت ساحتا التحرير والطيران والشوارع المتفرعة منها في بغداد بحشود المتظاهرين وذلك بعد موقف المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة والمساند للإحتجاجات الشعبية التي بدأت في الأول من ...

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