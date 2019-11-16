مكتب عبد المهدي يعلن البدء بإقرار قانون من أين لك هذا وخبير قانوني: لم يتناول استيلاء الاحزاب على ممتلكات الدولة

2019/11/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن مكتب رئيس الــوزراء عـادل عبد المهدي، ان الـبـدء بإعداد مـشـروع قانون {مــن أين لك هـــذا؟} وإقـــراره بات قريبا، وفيما قال المتحدث باسم المكتب ان إعـــداد هــذا المــشــروع يــنــدرج في إطــار جـهـود الحكومة ضمن الحزمة الإصـلاحـيـة الـتـي أطـلـقـتـهـا مــؤخــراً ، قال خبير قانوني ان هذا القانون لم يتناول استيلاء الاحزاب على ...

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