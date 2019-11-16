2019/11/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو التحرير يصدرون بيانهم الثالث بغداد ـ الصباح الجديد: وقف المعتصمون في ساحة التحرير امس السبت، دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء جمعة الصمود، في الساعة السابعة مساء.وقال المعتصمون في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “احتفالاتكم بفوز المنتخب الوطني، والحشود المليونية التي غصت بها ساحة التحرير وبقية ساحات التظاهر، يومي الخميس والجمعة، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كل خطبة للمرجعية يزداد قمعنا بالرصاص الحي والقنابل المختلفة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كل خطبة للمرجعية يزداد قمعنا بالرصاص الحي والقنابل المختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).