وصول تعزيزات عسكرية الى الغراف وتعطيل الدوام الرسمي في ذي قار

2019/11/16 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت تعزيزات عسكرية مساء اليوم السبت الى قضاء الغراف التابع لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان تعزيزات عسكرية دخلت الى قضاء الغراف لمنع المتظاهرين من حرق بيوت المسؤولين.

واضاف المصدر ان مجموعة من المحتجين الغاضبين توجهوا الى منزل مدير بلدية الغراف صلاح الصافي.

وشهدت محافظة ذي قار منذ انطلاق الاحتجاجات في شهر اكتوبر الماضي حرق مقار الاحزاب كافة، ومنازل عدة لمسؤولين محليين، واخرين حكوميين.

في غضون ذلك اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار عن تعطيل الدوام ‪‎‪ الرسمي غدا الاحد.

‪‎‪وارجع مسؤول محلي سبب العطلة لمنع احتكاك المتظاهرين بالموظفين اثناء محاولة منعهم من الدوام مما قد ينجم عن حدوث مشاكل.

ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم الى اضراب (طوعي) في المدارس والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة لمساندة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد، والمحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية في العراق.

وقال العراقي في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويتابعها مئات الالاف، "إن ضاعت الفرصة ضاع الوطن فلابد للفساد أن ينجلي ولابد للفاسد أن ينكسر".

وذيل المقرب من الصدر منشوره بهاشتاق: #وطني أغلى من_العمل.

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