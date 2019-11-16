فتيات ليفربول يحرجن محمد صلاح

2019/11/16 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط الموقع الرسمي لنادي ليفربول الضوء على اللقاء الطريف الذي دار بين النجم المصري محمد صلاح، وفتيات فريق البراعم تحت تسع سنوات بالنادي، وذلك في إطار برنامج “كوب كيدز”.

وذكر موقع بطل أوروبا أن صلاح قابل مجموعة من الأصدقاء الجدد أثناء مشاركته في تحدي الأسئلة الصعبة من أطفال الكوب، وأنه تم اختبار مهاجم ليفربول من قبل فتيات براعم فريق تحت تسعة أعوام لكرة القدم النسائية بالنادي.

وأشار الموقع إلى أن صلاح تعلم منهن بعض العبارات المحلية الجديدة، وسمح للفتيات بلمس شعره ليتأكدن من أنه حقيقي.

فيما كشف الحساب الرسمي لليفربول على تويتر، عن مقتطفات من الحوار الطريف الذي دار بين صلاح والفتيات الصغيرات من خلال مقطعي فيديو، كما وثق نجم المنتخب المصري اللقاء عبر حسابه الرسمي أيضا.

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