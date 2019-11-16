محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً الاحد

2019/11/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاحد، في المحافظة.

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