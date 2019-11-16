هازارد يقود بلجيكا لاكتساح روسيا في تصفيات

2019/11/16 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واصل المنتخب البلجيكي، يوم السبت، سلسلة انتصاراته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم {يورو 2020}.

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