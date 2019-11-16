متظاهرو كربلاء يعلنون الاضراب في المحافظة

2019/11/16 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءقرر متظاهرو كربلاء، اليوم السبت، إعلان اضراب عام غدآ في كل مناطق المحافظة ابتداءا من باب الخان قرب الضريحين المقدسين .

وقال مراسل ل”كلكامش برس”، ان يوم غداً سيبدأ إضراباً عاماً من شارع باب الخان والسدرة وصاحب الزمان القريبين من مرقد الامام الحسين (عليه السلام) “.

وشهدت فلكة التربية في كربلاء اليوم توافد الآف المتظاهرين إليها مطالبين بالقضاء على الفساد واسقاط النظام.

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