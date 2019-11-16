الان بالفيديو .. تظاهرات حاشدة في البصرة تجوب الشوارع

2019/11/16 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / البصرةقال مراسل “كلكامش برس ” ان تظاهرات حاشدة جابت ساحة التظاهر في محافظة البصرة مرددين شعارات “بالروح بالدم نفديك ياعراق “.

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