ياسين المصري - لماذا لا تزول الغُمَّة عن هذه الأُمَّة؟

2019/11/16 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري في عام 1974 قامت فنانة صربية تدعى ”مارينا ابراموفيتش Marina Abramović-;-“ بخوض تجربة فريدة من نوعها، لتتعرف على تصرفات البشر تجاهها، اذا منحتهم حرية القرار بدون شرط.فقررت الوقوف في الشارع لمدة 6 ساعات متواصلة بدون حراك، وأتاحت للجماهير أن يفعلوا بها ما أرادوا..ووضعت بجانبها طاولة بها أدوات عديدة منها سكين ومسدس وأزهار ..وأشياء أخرى.كان رد فعل الجماهير سلميًا في البداية، واكتفوا بالوقوف أم......

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