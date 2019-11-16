اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة المشكلة إماراتيا في مدينة عدن جنوب غربي اليمن

2019/11/16 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت مصادر يمنية، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المشكلة إماراتيا في مدينة عدن جنوب غربي اليمن.

وقالت المصادر،

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