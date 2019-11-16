مصدر امني لـ

2019/11/16 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن "عبوة انفجرت في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محل اسواق

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