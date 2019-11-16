إطلاق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ لـ 100 ألف عاطل

2019/11/16 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

أطلقتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل، بينما أعدت وزارة التربية خطة لتدريبهم في ورش عمل للتعليم المهني ضمن 40 اختصاصا.

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان بتصريح خاص لـ”الصباح”: إنه تم اطلاق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل، اذ تم اعلان اسماء المشمولين عبر موقع الوزارة الالكتروني.

واضاف ان الوجبة الثالثة ستشمل 100 الف مستفيد ببغداد والمحافظات تم ادخال بياناتهم بعد غلق التقديم الالكتروني لاستمارة الشمول بمنحة الطوارئ، داعيا من تصل اليهم رسائل عبر ارقام هواتفهم للاحتفاظ بها لحين ورود رسالة اخرى تحوي رمز تأكيد تسلم المبلغ البالغة قيمته 175 الف دينار لكل شخص.



ونوه عبد الزمان بأن وزارته بصدد نشر استمارة خاصة بتعديل معلومات المشمولين بمنحة الطوارئ ممن ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأولى وحدثت لديهم أخطاء خلال تسلم الرسائل النصية، اذ سيتم تعديل ذلك عبر الموقع الالكتروني، ومن خلال هذه الاستمارة سيمكنهم تصحيح الأخطاء.

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