كربلاء: النفط وافقت على منح ألف فرصة عمل بمصفى المحافظة

2019/11/16 | 23:08

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كربلاء / علي لفته

حصلتْ محافظة كربلاء على موافقة وزارة النفط لشغل ألف فرصة عمل في مصفى المحافظة، في وقت اعتصم عدد من المهندسين أمام موقع المصفى النفطي للمطالبة بتعيينهم.

وقال المحافظ المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ”الصباح”: ان المحافظة وبعد جهود حثيثة مع ائتلاف الشركات الكورية العاملة في مصفى كربلاء النفطي ووزارة النفط، حصلت على الموافقات المطلوبة لـ 1000 فرصة عمل لابناء المحافظة للعمل في المصفى بصفة عقد.

ووصف الخطابي هذه الفرصة بـ “الجيدة” لعدد كبير من شرائح المجتمع، إذ تم فتح نافذة للتقديم تنتهي مطلع الاسبوع المقبل مع تهيئة الاستمارات الخاصة بذلك.

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