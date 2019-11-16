قائد الرد السريع يقر بإطلاق قنابل الغاز في الرأس ويؤكد: القائد يتحمل المسؤولية {موسع}

2019/11/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اقر قائد فرقة الرد السريع الفريق، ثامر الحسيني، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في رأس المتظاهرين، فيما حمل القيادات العسكرية مسؤولية ذلك.

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