اعتقال 5 شبان اغتصبوا 3 فتيات تحت تهديد السلاح

2019/11/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على 5 شبان لاغتصابهم 3 فتيات بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، يعملن بإحدى الملاهي الليلية وذلك تحت تهديد السلاح، كما صوروهن وسرقوهن أثناء ممارسلة الرذيلة معهن.

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