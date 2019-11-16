الحكمة: الكثير قوى السياسية لن تتحمل الصعقة القادمة من المرجعية

2019/11/16 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

قال القيادي في تيا الحكمة "المعارض"، علي الجوراني، انه "ماتزال الفرصة كبيرة أمام الحكومة والقوى السياسية".

واكد الجوراني لـ"العهد"، ان "استقالة الحكومة يعني

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