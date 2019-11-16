تعطيل الدوام الرسمي في ميسان ليوم غد دعماً لمطالب المتظاهرين

2019/11/16 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ميسان، علي دواي، اليوم السبت، يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد دعماً لمطالب المتظاهرين.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، دعماً لمطالب المتظاهرين".

فيما اعلنت ذي قار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وللاسباب ذاتها.

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