2019/11/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم هذا المساء.. محتجو إيران تركوا سيارتهم وسط الطرق والشرطة ترد بإطلاق الغاز.. متظاهرون يسيطرون على جسر فى بغداد ويهدمون الحواجز الخرسانية.. أصحاب... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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