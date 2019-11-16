الصدر يخاطب المتظاهرين: يجب مساندة الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد

2019/11/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاطب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، المتظاهرين، بمساندة الثوار، وعمل بإضراب شامل ولو ليوم واحد، فيما وجه خطابا لأئمة الجمعة في كل المحافظات ان يقودوا مظاهرة سلمية لمساندة الثوار.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "على الشرفاء في البرلمان العمل على إقرار الإصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وكذا تغيير بعض بنود الدستور والعمل على تطبيق ما اقر من اصلاحات من خلال إقرار قوانينها فوراً، وإن لم يستطيعوا فلا معنى لبقائهم في البرلمان مكتوفي ومقيدي الأيدي".

واضاف انه "على المتظاهرين الشرفاء مساندة اخوانهم الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد، وعلى أئمة الجمعة في كل المحافظات ان يقودوا مظاهرة سلمية لمساندة الثوار كي تتحقق الإصلاحات بصورة جدية وبلا تسويق".

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