بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي لكل دوائر المحافظة ليوم غد الاحد

2019/11/16 | 23:57

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت محافظة بابل، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي، في جميع دوائر المحافظة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة، تضامناً مع المتظاهرين".

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدر الحزب الشيوعي، السبت، بياناً جديداً بشأن التظاهرات التي انطلقت في عدد من محافظات العراق، منذ شهر تشرين الاول 2019.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "انتفاضة شعبنا لم تنطلق في الشهر الماضي وتقدم ما قد

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت (16 تشرين الثاني، 2019) حاجة العراق "الماسة" إلى التدريب والتسليح الفرنسي خاصة في ظل "تزايد" نشاط تنظيم داعش مؤخراً، فيما أشار إلى أن بغداد ستستعيد "دورها ا

بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاحد، في المحافظة.

وذكر الدخيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاحد في الدوائر الرسمية بالمحافظة".

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