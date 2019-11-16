2019/11/16 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت حكومة البصرة، اليوم السبت، اسماء الفائزين بالدرجات الوظيفية والبالغ عددها ٣٠ ألف درجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء.. الفائزين بالدرجات الوظيفية في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسماء.. الفائزين بالدرجات الوظيفية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).