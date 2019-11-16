التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدوام يوم غد

2019/11/16 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، حقيقة تعيل الدوام يوم غد الاحد.

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