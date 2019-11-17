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البصرة.. الحياة طبيعية رغم الاحتجاجات


البصرة.. الحياة طبيعية رغم الاحتجاجات
2019/11/17 | 00:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة.. الحياة طبيعية رغم الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 00:06.

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