2019/11/17 | 00:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "إسماعيل هنية"، نحن "لا نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا".
وقال هنية خلال تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنية: لا مساومة مع الصهاينة فدماء الشهداء غالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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