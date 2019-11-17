هنية: لا مساومة مع الصهاينة فدماء الشهداء غالية

2019/11/17 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "إسماعيل هنية"، نحن "لا نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا".

وقال هنية خلال تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد،

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