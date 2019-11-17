بابل تعطل الدوام الرسمي غدا الاحد

2019/11/17 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

اعلن مجلس محافظة بابل، اليوم السبت، تعطيل الدوم الرسمي في جميع دوائر المحافظة.

وذكر بيان مقتضب للمجلس حصلت عليه "العهد نيوز"، انه "تضامنا

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