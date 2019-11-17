مصادر سياسية لـ”كلكامش”: عبد المهدي اوعز لادارة المحافظات اعلان تعطيل الدوام الرسمي

2019/11/17 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقالت مصادر سياسية مطلعة ،مساء السبت ،ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اوعز للحكومات المحلية في المحافظات غير الكردية ، باعلان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد.

واشارت المصادر التي طلبت عدم ذكرها لـ”كلكامش برس” ان “التوجيه ياتي لحفظ هيبة الحكومة “.



مشيرة الى ان عبد المهدي يسعى بلا اكتراث الى المماطلة باعلان الاستقالة “.

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