ميسان تلتحق بذي قار وتعطل الدوام الرسمي

2019/11/17 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان

أعلن محافظ ذي قار علي دواي اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال مصدر بمكتب المحافظ لـ”كلكامش برس”، بأن “المحافظة أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد دعما لمطالب المتظاهرين”.

وكان مراسل “كلكامش برس “في ذي قار قد أكد في وقت سابق من صباح اليوم عن انطلاق دعوات كبيرة بداخل المحافظة بشأن الاعلان عن اضراب عام في المحافظة دعما للاحتجاجات في ميسان والعراق.

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