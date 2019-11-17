بقيادة الاخوين هازارد .. بلجيكا تكتستح روسيا برباعية

2019/11/17 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

فاز المنتخب البلجيكي على مضيفه الروسي ٤-١ ، اليوم السبت ، في الدور التاسع من المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم ٢٠٢٠.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول بثلاثية نظيفة ، حيث تقدم ثورجان هازارد في الدقيقة ١٩ ، قبل أن يضيف شقيقه إيدين الهدف الثاني في الدقيقة ٣٢ ، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة ٣٩ .

وفي الشوط الثاني اضاف لوكاكو الهدف الرابع لبلجيكا عند الدقيقة ٧١ ، قبل أن يسجل جورجي ديجيكيا هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي في الدقيقة ٧٩.

وبهذه النتيجة ، رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ٢٧ نقطة ليتصدر المجموعة، بفارق ٦ نقاط عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني.

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