محافظ واسط يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

2019/11/17 | 00:28

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بغداد اليوم ـ واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي، في جميع دوائر المحافظة.

وقال...





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