التعليم العالي: غدا دوام رسمي ولا توجد أي عطلة

2019/11/17 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، ان "يوم غد الاحد دوام رسمي في جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية".

وذكر بيان للوزارة تلقته

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