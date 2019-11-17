2019/11/17 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم : غدا الاحد دوام رسمي بجميع الجامعات والكليات والمعاهد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 00:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم : غدا الاحد دوام رسمي بجميع الجامعات والكليات والمعاهد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم : غدا الاحد دوام رسمي بجميع الجامعات والكليات والمعاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).