المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي تزامنًا مع الإضراب العام

2019/11/17 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ثلاث محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الأحد، تزامنًا مع إعلان الإضراب الرسمي في المحافظات التي تشهد احتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي.بيانات المحافظات المعطلة وقال محافظ واسط محمد المياحي في بيان، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في جميع دوائر المحافظة، لفتح المجال لكل من يرغب بالمشاركة في الاضراب بشكل طوعي”.[…]

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