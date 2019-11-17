إنسحاب الصفدي من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

2019/11/17 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء عن انسحاب محمد الصفدي من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية.

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