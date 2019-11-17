2019/11/17 | 01:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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اعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاحد، إن "5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم، يوم السبت، في إطلاق نار بسان دييغو، جنوب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 اشخاص بينهم 3 اطفال بأطلاق نار بسان دييغو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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