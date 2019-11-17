مقتل 5 اشخاص بينهم 3 اطفال بأطلاق نار بسان دييغو

2019/11/17 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاحد، إن "5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم، يوم السبت، في إطلاق نار بسان دييغو، جنوب

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