الداخلية الايرانية تعلق على الاعمال غير القانونية في البلاد

2019/11/17 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الاحد، الى انه "تحت عنوان الاعتراض على قرار تعديل أسعار البنزين تسببت ممارسات

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