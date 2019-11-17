محافظ نينوى يوضح حقيقة الانفجارات التي وقعت في مدينة الموصل

2019/11/17 | 01:30

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بغداد اليوم ـ نينوى

كشف محافظ نينوى، منصور المرعيد، السبت، حقيقة الانفجارات الاربع التي وقعت في مدينة الموصل.

وقال...





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