2019/11/17 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس مقدمة كتاب " صيدنايا الجذور " - اللغة الكتابة عن الجذوراللغوية للإنسان بشكل عام ولأمم معينة بشكل خاص تتطلّب سبر حياة الأنسان على الأرض عبر ملايين السنين ,, بعد تحوّل قائمتيه الأماميتين إلى يدين ,بل أداتين للعمل والإنتاج ..والسير على.قدميه..إلى تكوينه الأسرة الصغيرة والقبيلة ,, وإنتقاله إلى التدرج المجتمعي والإنساني ,- من الغابة والكهوف- إلى إكتشاف الزراعة وبناء القرية الأولى...ثم المدبنة ال......

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