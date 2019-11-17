عباس علي العلي - دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح2

2019/11/17 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي نعود إلى أصل المقال ونحاول أن نرسم تصوراتنا الخاصة عن المرحلة التي تلي حصد نتائج ثورة تشرين المجيدة، بناء على ما بين أيدينا من معطيات ومقدمات وخلاصة للتجربة التاريخية التي عاشها الفكر الديني السياسي عامة والمؤسسة الدينية خاصة، بلحاظ أن ما يعرف بالسيرورة التاريخية لتطور أي حدث مرتبط دوما بقانون الفعل ورد الفعل بتطبيقاته الأجتماعية على الواقع، ومن ملاحظة الفعل الذي مارسته المؤسسة الدينية في العراق ت......

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