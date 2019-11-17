قاسم المحبشي - حاجة العرب الى تدريس الفلسفة للأطفال أكثر من حاجة الغرب والأمريكان

2019/11/17 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي باتت حاجة الشعوب والدول العربية والإسلامية لتدريس الفلسفة للأطفال من الحاجات الحيوية الملحة؛ إذ هي ليست حاجة معرفية ولا تربوية ولا تعليمية ولا ثقافية ولا علمية أكاديمية فحسب كما هوعليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والشرقية كما سوف نلاحظ آنفا، بل تتعين عندنا بوصفها حاجة وجودية تكوينية بالغة الأهمية.وقد اثبتت الدراسات العلمية والتجارب التاريخية أن غياب الفلسفة والعلوم الإنساني......

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