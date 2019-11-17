اطعمة ومشروبات عليك الابتعاد عنها بأسرع وقت.. لهذا السبب!

2019/11/17 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

يحاول العديد من الأشخاص تقليل تناولهم للسكر للحفاظ على صحتهم، ولكنهم يقعون "ضحية" منتجات يتم تسويقها على أنها "قليلة السكر" أو "قليلة

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