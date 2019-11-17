مصدر امني: سماع دوي انفجار لم عرف طبيعته في مدينة الموصل

2019/11/17 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بسماع دوي انفجار في محافظة نينوى دون معرفة طبيعته.

وقال المصدر، ان "الانفجارات ناجمة عن قصف بصواريخ سقطت

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