2019/11/17 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



بغداديون يُوقدون الشموع في مكان انفجار الأمس في ساحة الت

اخبار مباشرة

بالصور..



بغداديون يُوقدون الشموع في مكان انفجار الأمس في ساحة التحرير ومحيطها

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بغداديون يُوقدون الشموع في مكان انفجار الأمس في ساحة التحرير ومحيطها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بغداديون يُوقدون الشموع في مكان انفجار الأمس في ساحة التحرير ومحيطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).