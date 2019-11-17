استقرار قلق في اسعار الصرف في البورصة المحلية

2019/11/17 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، في ساعات، اليوم الاحد، استقراراً نسبياً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وكانت أسعار بيع وشراء

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