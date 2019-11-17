منظمات حقوقية ومؤسسات إيزيدية تحتج لدى الأمم المتحدة وتوجه رسالتين لها

2019/11/17 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة احتج ممثلين عن منظمات حقوقية ومؤسسات إيزيدية محلية ودولية لدى الأمم المتحدة، وقاموا بتسليمها رسالتين الأولى موقعة من 11 منظمة ومؤسسة حقوقية وإنسانية تعمل في الداخل السوري وخارجه فيما يتعلق بالغزو التركي والانتهاكات التي تمارسها في مناطق شمال وشرق سوريا، والثانية حول إبعاد الإيزيديين عن اللجنة الدستورية السورية وموقعة من …

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