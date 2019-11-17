محافظ بغداد يوجه مديري التربية بتحويل المحاضرين بالمجان إلى عقود

2019/11/17 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيوجه محافظ بغداد محمد جابر العطا مديري التربية الستة بالمحافظة الى البدء باستقبال معاملات المحاضرين بالمجان بغية تحويلهم الى عقود والمباشرة بمدارسهم.وقال المحافظ ان «هذه الإجراءات سبقها تنسيق ومخاطبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء واستحصال موافقة رسمية بحسب الكتاب المرقم 37172 وإدراج التخصيصات اللازمة لهم ضمن موازنة عام 2020 «.وأضاف أن «تحويل المحاضرين إلى متعاقدين تأتي كخطوة لإنصافهم وتثمين لجهودهم التطوعية والسنوات التي قدموها في خدمة المسيرة التربوية والتعليمية».وبين المحافظ ان «جميع المحاضرين بالمجان مشمولون بالعقود سواء المنقطعين او المستلمين وغير المستلمين للمنحة»، داعيا « اياهم إلى مراجعة المديريات لترويج معاملاتهم».من جهة أخرى، أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد عن ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻠﻒ المولدات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﺳﻌﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺮﻳﻔﻲ.واﻓﺎد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻداري لمحافظ ﺑﻐﺪاد ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «المحافظة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ المحافظات، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻠﻒ المولدات ادارﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ، ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ وﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪي المولدات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ المجلس وﻋﺪم رﻓﻊ اﻻﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ.

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