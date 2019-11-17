قفزة نوعية للخطوط الجوية العراقية خلال شهر

2019/11/17 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، تحقيقها زيادة في عدد الطائرات التي تم استقبالها وترحيلها في مطار بغداد الدولي خل...

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