خالد حسن يوسف - تهديدات بقايا مؤتمر الهويي الموحد

2019/11/17 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف مجموعة سياسيين صوماليين يتراوحون ما بين رؤساء ووزراء سابقين، في واقع هذيان مستمر، خلفيته الغيرة من الخصم السياسي والطمع في الحكم، لقد ترشحوا في ٨-;- فبراير ٢-;-٠-;-١-;-٧-;- لخوض إنتخابات رئاسية، وتكلل جهدهم بالفشل، منذ بداية وصول الرئيس محمد عبدالله محمد للحكم.كنت وصفت هؤلاء الطامعين بالمؤلفة قلوبهم وذلك بالعودة إلى الماضي السياسي لهم، فجميعهم لم تكن لهم خلفيات سياسية يعتد ب......

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